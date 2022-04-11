Опубликованы кадры с места взрыва газа в Подмосковье

Следователи показали видео с места взрыва газа в подмосковном Ступино

В Подмосковье следователи показали видео, снятое около пятиэтажного дома в Ступино, где произошел взрыв бытового газа. Следственный комитет России (СКР) опубликовал видеозапись в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что в результате происшествия частично обрушились четвертый и пятый этажи дома, в соседних квартирах выбиты окна.

В ведомстве рассказали, что под завалами еще могут находиться люди.

Ранее СКР из-за взрыва газа возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В управляющей и обслуживающей газовой компаниях провели обыски.

По данным МЧС, в результате ЧП погибли два человека, еще пятеро пострадали. Из дома эвакуировали 60 жителей, среди которых 10 детей.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.