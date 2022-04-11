Следователи прокомментировали взрыв газа в Подмосковье

Следователи возбудили дело после взрыва газа в подмосковном Ступино

В подмосковном Ступино следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа, в результате которого в доме частично обрушился один этаж. Официальный комментарий «Лента.ру» получила в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Координацию их действий взял на себя глава подмосковного следственного управления Александр Стариков.

Ранее сообщалось, что при взрыве газа жители пятиэтажки получили черепно-мозговые травмы. По данным МЧС, погибли два человека, еще пятеро пострадали. Из дома эвакуировали 60 человек, среди которых 10 детей.

Предварительной причиной взрыва назвали неисправность газового оборудования.