Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Следователи прокомментировали взрыв газа в Подмосковье

Следователи возбудили дело после взрыва газа в подмосковном Ступино

Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

В подмосковном Ступино следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа, в результате которого в доме частично обрушился один этаж. Официальный комментарий «Лента.ру» получила в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Координацию их действий взял на себя глава подмосковного следственного управления Александр Стариков.

Ранее сообщалось, что при взрыве газа жители пятиэтажки получили черепно-мозговые травмы. По данным МЧС, погибли два человека, еще пятеро пострадали. Из дома эвакуировали 60 человек, среди которых 10 детей.

Предварительной причиной взрыва назвали неисправность газового оборудования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Турция рассмотрит покупку российских самолетов Су-57 при одном условии
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Подмосковье
Овечкин повторил два рекорда НХЛ
Российскому бизнесмену дали срок за хищение полумиллиарда рублей у Минобороны
Историк рассказал о тайнах гостиницы «Советская» в Москве
В сети появились кадры после взрыва газа в доме в Подмосковье
Китай втайне поставил Сербии новейшие зенитно-ракетные комплексы
В России остановлен еще один автомобильный завод
Россиянам отсоветовали вкладывать деньги в недвижимость
Названа стоимость Xiaomi 12X в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.