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Солдаты ЛНР поделились историями о боях против употребивших наркотики украинцев

Народная милиция ЛНР обнаружила наркотики у бойцов ВСУ на занятых украинских позициях

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут бои, употребив наркотические вещества, считают в Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР). В ведомстве рассказали, что обнаружили наркотики на позициях противника и поведали истории о неадекватном поведении украинских бойцов. Информацию передает РИА Новости.

«Идет он на танк с автоматом, просто идет на танк и поет гимн, я не знаю под чем они», — поделился впечатлениями от уличного боя ополченец Народной милиции ЛНР. Военный сообщил, что НМ часто находит на зачищенных позициях вещество налбуфин — это опиоидный анальгетик с сильным болеутоляющим действием, аналог морфина. В России лекарство входит в список психотропных веществ, на Украине оборот налбуфина упрощен.

Сообщения с мест подтвердил и советник главы ЛНР Родин Мирошник. «Кстати, очень много наркоты… Есть данные, о том, что тут чуть ли не мешками находят, так называемые, "боевые наркотики"», — заявил он. Свидетельства странного поведения украинцев передают с мест боев за город Попасная.

Ранее Минобороны России сообщили, что в районе населенного пункта заминировали резервуары с хлором. Российские военные предполагают, что украинцы намерены взорвать их при подходил сил НМ ЛНР.

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Дмитрий Настасьев
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