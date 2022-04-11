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В ЛНР задержали сотрудника луганской команды ОБСЕ по подозрению в госизмене

МГБ ЛНР задержало сотрудника луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) задержало члена луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители спецслужбы не назвали имени и фамилии задержанного, однако указали, что тот «передал иностранной организации сведения, направленные в ущерб безопасности Луганской народной республики».

Другие детали задержания и уголовного дела также не уточняются.

Ранее представители ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе назвали число украинских военных, удерживающих оборону в городах Северодонецк и Лисичанск. Речь идет о группировке как минимум в 12-15 тысяч человек.

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Алевтина Запольская
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