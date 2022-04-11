Юрий Лоза назвал «кастрацией» мировой культуры запрет Достоевского на Западе

Певец Лоза назвал кастрацией мировой культуры запрет Достоевского и Чайковского на Западе

Советский и российский певец Юрий Лоза назвал «кастрацией» мировой культуры запрет писателя Федора Достоевского и композитора Петра Чайковского на Западе. Об этом он заявил в беседе с «Аргументами и фактами».

«Какой-то человек написал, что произведения Чайковского и Достоевского, которых пытаются запрещать на Западе, это бриллианты в короне мировой культуры. И если их из этой короны удалить, они так и останутся бриллиантами, а корона, в которой будут зиять эти дыры, будет незаконченной подделкой», — сказал артист.

По словам Лозы, Чайковский останется великим композитором, даже если его произведения перестанут слушать в западных странах. «Они там сами себя лишают удовольствия, кастрируя мировую культуру», — подчеркнул он.

Артист также напомнил, что по роману Достоевского «Преступление и наказание» было снято множество кинокартин во всем мире. «Он [роман] же не относится только к русской культуре, это шедевр мировой культуры», — отметил Лоза.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что страны Запада устроили гонения на деятелей культуры, представляющих Россию. В качестве примера она привела певицу Анну Нетребко, чьи спектакли в театре «Ла Скала» были отменены, а также дирижера Валерия Гергиева, которого отстранили от работы в Мюнхенском филармоническом оркестре.

