Медведев заявил об отказе России закрываться от мира в «отместку идиотам»

Зампредседателя Совбеза Медведев заявил, что РФ не будет в «отместку идиотам» закрываться

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия отказывается в «отместку идиотам» закрываться от мира. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует. «У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут», — написал зампредседателя.

Он отметил, что для взаимодействия с ними открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Медведев указал, что не сомневается, что российские власти и профильные организации помогут молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий России не выпасть из международной обоймы.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что страны Запада устроили гонения на деятелей культуры, представляющих Россию. В качестве примера она привела певицу Анну Нетребко, чьи спектакли в театре «Ла Скала» были отменены, а также дирижера Валерия Гергиева, которого отстранили от работы в Мюнхенском филармоническом оркестре.

