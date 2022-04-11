Нарышкин порассуждал о Петре I и современной Украине

Глава СВР Нарышкин заявил, что Петр I перевернулся бы в гробу, узнав о современной Украине

В Москве на открытии историко-документальной выставки «Петр I и его эпоха» глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин порассуждал о судьбе Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы СВР, одну из самых грандиозных военных побед в истории России завоевал Петр I в битве под Полтавой, и то, какой стала современная Украина, поразило бы императора.

«Я думаю, он [Петр I] перевернулся бы в гробу, узнав, до чего довели эти земли в последние три десятилетия потомки славных запорожцев», — заявил глава СВР.

Ранее Нарышкин сравнил российских военных на Украине с дружинниками Александра Невского, «чудо-богатырями» Александра Суворова и героями-панфиловцами, добавив, что их мужество и отвага прокладывают России дорогу в историческое будущее.