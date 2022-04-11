В Швеции рассказали о росте числа готовящихся к боям зимой военных НАТО

В Швеции рассказали о росте числа военных НАТО, проходящих подготовку в зимних условиях

В Швеции выросло число военных НАТО, желающих пройти подготовку к боевым действиям в зимних условиях. Об этом в интервью газете Dagens Nyheter заявил ответственный за зимнюю подготовку в районе городов Буден и Арвидсъяур Еркер Перссон.

«Спрос [на подготовку] возрос радикально. Пять лет назад такую подготовку проходили около 50 иностранных военнослужащих. В прошлом году их было 250, а в этом году я рассчитываю, что их станет еще больше», — рассказал он.

Шведские инструкторы готовят американских военнослужащих. Они тренируются совместно с бойцами шведской самообороны в районе границы с Финляндией.

Такие тренировки приобретают все большее значения на фоне освоения Арктики. На подготовку, как правило, отправляют инструкторов, которые в последствии тренируют солдат. За последние годы в Швецию за ней приезжали военнослужащие Дании, Германии, США, Франции, Польши, Люксембурга и стран Балтии.

Ранее стало известно, что США решают вопрос об усилении своего военного присутствия в Арктике, заявила министр армии (сухопутных войск). Как уточнил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, в будущем возможно создание «бригады арктического типа», которая обладала бы навыками и опытом службы в холодных условиях, маневренностью.