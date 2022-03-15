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США решили усилить свое военное присутствие в Арктике

Командование Сухопутных войск обсуждает вопрос усиления военного присутствия США в Арктике

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вашингтон решает вопрос об усилении своего военного присутствия в Арктике, заявила министр армии (сухопутных войск) США Кристин Уормут во время видеоконференции по безопасности, пишет РИА Новости.

Как уточнили в командовании Сухопутных войск, американская сторона обсуждает, как может использовать имеющиеся в Арктике возможности. Уормут уточнила, что речь идет об усилении американского военного присутствия в регионе. «Очевидно, что это очень важное стратегическое место», — подчеркнула она.

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Уормут добавила, что в Арктике есть военные объекты США, где Соединенные Штаты могут проводить учения с союзниками.

Как уточнил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, в будущем возможно создание «бригады арктического типа», которая обладала бы навыками и опытом службы в холодных условиях, маневренностью.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов рассказал, что США намерены расширить присутствие в Арктике и получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и Севморпути.

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Марина Совина
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