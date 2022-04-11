Российские продавцы начали переходить на продажу подержанных гаджетов

«Ъ»: российские ретейлеры решили переориентироваться на продажу подержанных гаджетов

Крупные российские ретейлеры на фоне дефицита новых гаджетов решили переориентироваться на продажу подержанных устройств и начали активно осваивать вторичный рынок. Об этом переходе со ссылкой на информацию от ряда продавцов пишет «Коммерсантъ».

«Связной» запустил проект «Техника с пробегом», в рамках которого компания выкупает бывшие в употреблении смартфоны, проверяет их и перепродает. По ее оценке, уже в прошлом году оборот рынка подержанных смартфонов достиг 71 миллиарда рублей. В общей сложности было продано 7,5 миллионов гаджетов, в нынешних условиях рынок будет расти.

От привычного trade-in новая модель работы отличается тем, что владелец смартфона получает не скидку на новое устройство, а деньги. В среднем в первый месяц работы нового сервиса «Связной», как рассказал представитель компании, выкупал в среднем 250 устройств на сумму три миллиона рублей, то есть по 12 тысяч рублей за штуку.

В «Ситилинке» рассказали о выросшем в марте на 39 процентов спросе на подержанные iPhone с гарантией. «МегаФон» подтвердил рост спроса на электронику на вторичном рынке.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что продажу подержанных гаджетов придется развивать всем ретейлерам, в первую очередь речь о смартфонах, компьютерах, фото- и видеотехнике. Бытовая техника, считает он, пока менее актуальна. Другой собеседник издания также усомнился в возможностях перепродажи крупных устройств.

Ранее сообщалось, что в стране резко сократились продажи смартфонов. С 14 по 20 февраля были проданы 744 тысячи аппаратов, а с 7 по 13 марта — около 380 тысяч устройств. Эксперты связывают тенденцию как с подорожанием гаджетов на 30-50 процентов, так и с сокращением ассортимента.