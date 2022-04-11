В Германии отказались от способа сократить закупки газа в России

Глава энергетической компании EON исключил будущее для АЭС в Германии

У атомной энергетики нет будущего в Германии, заявил глава крупнейшей энергетической корпорации страны EON Лео Бирнбаум в разговоре с Financial Times.

Компания исключает возможность продления сроков работы своей атомной станции в Германии даже на фоне планируемого снижения зависимости от российского газа, хотя более активное использование АЭС считается одним из возможных способов сократить закупки этого топлива. «В Германии нет будущего для атомной энергетики. Точка», — сказал руководитель компании.

В Германии сейчас осталось три АЭС, и EON управляет одной из них, расположенной около Мюнхена. Закрыта она должна быть в конце текущего года, что является частью масштабного плана ФРГ по уходу от атомной генерации, принятого после аварии на Фукусиме в Японии в 2011 году. Бирнбаум объяснил, что чисто технически их АЭС могла бы работать и дальше, однако такое решение принципиально не изменило бы сложившуюся критическую ситуацию.

EON, не имеющая прямых контрактов с поставщиками из России, ранее уже выступила против бойкота российского газа, обеспечивающего более половины годового потребления страны. Подобный шаг нанес бы ущерб экономической активности — по оценкам Бирнбаума, гораздо более серьезный, чем в случае с коронавирусным кризисом.

Об угрозе для страны на фоне отказа от российского газа ранее заявил и глава Bosch Стефан Хартунг. Он высказался против ухода от топлива из России, аргументировав это тем, что в противном случае страна может уничтожить «промышленную основу своего экономического могущества».