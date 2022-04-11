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В Литве намекнули на санкции против российской нефти

Глава МИД Литвы Ландсбергис намекнул на санкции Евросоюза против российской нефти
Габриелюс Ландсбергис

Габриелюс Ландсбергис. Фото: Janis Laizans/ Reuters

Евросоюз работает над шестым пакетом санкций против России, который может содержать «нефтяную опцию». Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает ТАСС.

Министр намекнул на то, что очередные европейские санкции могут коснуться поставок нефти из России. «Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса», — заявил дипломат.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Лондон намерен еженедельно усиливать санкционное давление на Россию из военной специальной операции на Украину. Он также пообещал, что Лондон и другие зарубежные партнеры Украины будут поставлять ей технологии, ноу-хау и разведывательную информацию, чтобы страна «никогда не подверглась шантажу или угрозам любым способом».

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Николай Чигасов
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