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Российские школьники избили сверстника и заставили его пить из лужи

В Перми школьники толпой избили подростка и под смех заставили его пить из лужи

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Перми школьники толпой избили подростка и под смех заставили его пить из лужи. Об этом Ura.ru рассказал источник в региональном управлении МВД России.

Собеседник агентства уточнил, что все произошло у школы №108. Толпа подростков набросилась на сверстника. Один из обидчиков подвел жертву к луже и заставил его несколько раз выпить содержимое.

В группе «Пермь активная» во «ВКонтакте» уточняется, что таким способом российского школьника пытались проучить за то, что он якобы издевался над 12-летней девочкой. Подросток, как указывают в паблике, использовал те же приемы: он заставлял сверстницу вставать на колени и пить грязную воду из лужи.

В учебном заведении комментировать случившееся отказались.

Ранее в Екатеринбурге группа подростков жестоко избила 14-летнего школьника, мальчика доставили в больницу с перелом ребра, черепно-мозговой травмой и поврежденным глазом.

Мать пострадавшего пояснила, что ее сына избили подростки от 14 до 16 лет. По ее данным, школьники не в первый раз беспричинно нападают на людей.

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Анна Щербакова
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