Летевший в Минск самолет сменил курс и сел в Москве из-за угрозы взрыва

Самолет, летевший из Ташкента в Минск, сел в Москве из-за угрозы взрыва

Летевший из Ташкента в Минск самолет совершил посадку в Москве из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Воздушное судно Airbus A-320 сменило курс и село в аэропорту Домодедово после анонимного сообщения о «минировании».

В настоящее время лайнер проверяют на предмет наличия взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ, инициированы следственные мероприятия.

Ранее, 10 апреля, следовавший из Москвы в Ереван самолет Sukhoi Superjet вернулся в аэропорт Жуковский из-за сработавшего датчика отказа тормозной системы. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме.