В Госдуме рассказали о последствиях вступления в НАТО для Финляндии и Швеции

Депутат ГД Белик: вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит их в сложное положение

НАТО пытается нарастить свое военное присутствие у российских границ, однако вступление Финляндии и Швеции в альянс не пойдет на пользу этим странам и поставит их в сложное положение. О таких возможных последствиях расширения НАТО рассказал член комитета Государственной Думы (ГД) по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

США, по словам депутата, продолжат искать страны, где бы они могли разместить вооружение НАТО. Финляндия имеет длинную сухопутную границу с Россией, значит, альянсу удобно приблизиться к ней, добавил Белик. «Прикрываясь противостоянием "российской агрессии", НАТО стремится нарастить военное присутствие около российских границ, но Россия не будет равнодушно наблюдать за этим. Данный вопрос серьезно влияет на нашу безопасность, таким образом, мы вынуждены будем выступить с ответными шагами», — уточнил депутат Госдумы.

Он напомнил, что Швеция и Финляндия долгое время соблюдали нейтралитет, не присоединялись к военным союзам. Однако, несмотря на внеблоковый статус, страны активно сотрудничают с НАТО, добавил Белик.

«Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ставит их самих в очень сложное положение. Им надо быть готовыми к тому, что на их территории появятся американские войска и вооружение, нацеленные на противостояние с Россией, а наша страна предпримет в ответ на этот вызов соответствующие действия», — заключил он.

Ранее газета The Times заявила о намерении Швеции и Финляндии вступить в НАТО уже этим летом. Финляндия, как ожидается, намерена подать заявление на вступление в альянс в июне, за ней последует Швеция, сообщил источник издания.