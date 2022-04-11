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Неврологи назвали 14 нетипичных проявлений болезни Паркинсона

Невролог Ирина Милюхина назвала проблемы с желудком одним из проявлений болезни Паркинсона

Фото: Shutterstock

Руководитель научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии, заведующая отделением неврологии Института мозга имени Бехтеревой, невролог Ирина Милюхина напомнила россиянам о 14 нетипичных проявлениях болезни Паркинсона. О необычных симптомах опасного недуга она рассказала изданию «Доктор Питер».

В честь Всемирного дня борьбы с болезнью Паркинсона, который отмечается 11 апреля, знаменитые неврологи решили рассказать о нетипичных проявлениях опасной болезни, чтобы люди смогли вовремя предпринять меры и вместе с экспертами выработать план лечения. Так, например, Ирина Милюхина назвала проблемы с желудком одним из проявлений болезни Паркинсона. По ее словам, запоры зачастую не связывают с проявлением данного заболевания.

В числе прочих необычных симптомов, по словам врача, оказались нарушение обоняния, ухудшение настроения, проблемы со сном, эректильная дисфункция у мужчин. Кроме того, Милюхина рекомендует не игнорировать следующие сигналы организма: болевой синдром в суставах без видимых причин, тремор, «неслушающиеся» руки и ноги, нарушение мелкой моторики.

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По словам Владимира Михайлова, заместителя директора НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева, ранними признаками развития болезни Паркинсона могут быть психические расстройства, нарушения памяти, внимания или интеллекта, повышенная тревожность, депрессия, изменение в поведении или галлюцинации.

Принято считать, что данной болезни подвержены люди в возрасте 60 лет и старше, однако это не так. Врачи утверждают, что заболевание значительно помолодело в последние годы и теперь даже 40-летние люди имеют все шансы с ним столкнуться.

Ранее психолог перечислила три самых опасных способа справиться с тревогой. По словам врача Джули Смит, игнорирование ситуации, стремление вернуться в зону комфорта и чрезмерный контроль могут навредить здоровью и самочувствию.

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Юлия Кальницкая
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