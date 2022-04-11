В ДНР рассказали о подготовке к штурму «Азовстали»

Народная милиция ДНР рассказал о применении реактивных огнеметов при штурме «Азовстали»

Вооруженные силы России и Донецкой народной республики (ДНР) успешно ведут продвижение в промышленной зоне Мариуполя, где продолжают обороняться украинские военные. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, сейчас донецкие силы ведут подготовку к взятию завода «Азовсталь». Они формируют штурмовые группы, вооруженные реактивными пехотными огнеметами.

«Свою эффективность данные штурмовые группы показали при штурме наземных и подземных сооружений металлургического комбината имени Ильича», — заявил Басурин.

Он назвал территорию завода «городом в городе», отметив, что она серьезным образом укреплена бетонными конструкциями. Это представляет немалые сложности для организации атаки.

«Главная задача перед военными — блокировать полностью эту промышленную зону, уничтожить вооружения, которые крупнее миномета 82 миллиметра, и после этого принимать решение, каким образом их выкуривать», — отметил представитель ведомства.

Бои за Мариуполь между Народной милицией и Вооруженными силами Украины (ВСУ) продолжаются более месяца. Сейчас украинские части сосредоточены преимущественно в районе заводов «Азовсталь» и «Азовмаш».

По оценке донецкого командования, всего в городе могут оставаться еще три-четыре тысячи бойцов украинской армии. Они заняли оборону на укрепленных пунктах и продолжают упорное сопротивление.