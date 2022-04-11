Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Уфе пройдет первый форум садоводов Республики Башкортостан

В Уфе 15 апреля пройдет первый форум садоводов Республики Башкортостан «SMART-садовод»

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

В Уфе впервые состоится форум садоводов Республики Башкортостан «SMART-садовод». Об этом сообщает «Башинформ».

Мероприятие пройдет с 15-го по 16 апреля в конгресс-холле «Торатау». Цель форума — создание мультиформатной коммуникативной площадки для обсуждения проблем развития некоммерческих садоводческих товариществ.

Участники обсудят, в частности, вопросы электроснабжения и водоснабжения, состояния дорог и вывоза отходов, а также правовые аспекты развития садоводческих товариществ, цифровизацию и безопасность. В форуме примут участие как региональные, так и федеральные эксперты.

На площади у конгресс-холла в дни форума пройдет выставка-продажа семян, саженцев, удобрений и инвентаря.

Ранее в апреле сообщалось, что в Дагестане создадут проект «Село 2.0», который позволит возрождать горные села с помощью ответственного туризма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Российский спецназ ликвидировал заместителя командира «Правого сектора»
Перечислены последствия объявления Западом технического дефолта России
Макрону предсказали трудности во втором туре выборов президента Франции
Медведев назвал неожиданное последствие отказа Европы от российского газа
Названы пять тревожных симптомов приближения болезни Альцгеймера
В России выявили 11 855 случаев коронавируса
Названы сроки возращения «Казачка» в Россию
«Википедия» сообщила о получении новых уведомлений от Роскомнадзора
Бывшего сотрудника дочерней компании «Ростех» арестовали по делу о шантаже
Центробанк заметил снижение платежей по нефти и газу в два раза
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.