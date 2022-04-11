В Уфе пройдет первый форум садоводов Республики Башкортостан

В Уфе 15 апреля пройдет первый форум садоводов Республики Башкортостан «SMART-садовод»

В Уфе впервые состоится форум садоводов Республики Башкортостан «SMART-садовод». Об этом сообщает «Башинформ».

Мероприятие пройдет с 15-го по 16 апреля в конгресс-холле «Торатау». Цель форума — создание мультиформатной коммуникативной площадки для обсуждения проблем развития некоммерческих садоводческих товариществ.

Участники обсудят, в частности, вопросы электроснабжения и водоснабжения, состояния дорог и вывоза отходов, а также правовые аспекты развития садоводческих товариществ, цифровизацию и безопасность. В форуме примут участие как региональные, так и федеральные эксперты.

На площади у конгресс-холла в дни форума пройдет выставка-продажа семян, саженцев, удобрений и инвентаря.

Ранее в апреле сообщалось, что в Дагестане создадут проект «Село 2.0», который позволит возрождать горные села с помощью ответственного туризма.