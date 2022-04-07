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В Дагестане возродят горные села с помощью туризма

В Дагестане планируют возрождать горные села с помощью проекта «Село 2.0»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Дагестане создадут проект «Село 2.0», который позволит возрождать горные села с помощью ответственного туризма. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал руководитель Акселератора IARD Магомед Штанчаев, проект решит проблему оттока населения и отсутствия рабочих мест. «Мы рассчитываем на культурный обмен за счет подтягивания из региона креативных творческих ребят», — пояснил он.

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Для реализации проекта было выбрано несколько населенных пунктов в горной местности региона — все они располагаются недалеко от популярных туристических маршрутов. «Собираем на данный момент воркшоп, аудитория которого — это архитекторы, дизайнеры, художники, креативщики, инженеры, которые в течение недели будут в этом селе жить, проводить работу с населением», — добавил Штанчаев.

Ранее в апреле Минтуризма Дагестана объявил о запуске экскурсионных туров на предприятия по производству урбеча, кубачинских ювелирных изделий и кизлярских ножей. Кроме того, в рамках развития промышленного туризма уже запущена экскурсия на Чиркейскую ГЭС.

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Мария Гейн
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