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В Дагестане организуют туры на производства урбеча, кизлярских ножей и коньяка

Минтуризма Дагестана планирует разработать маршруты на заводы и предприятия республики

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Минтуризма Дагестана в предстоящем сезоне организует экскурсионные туры на предприятия по производству урбеча, кубачинских ювелирных изделий и кизлярских ножей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства республики.

Так, в ведомстве планируется разработка новых турмашрутов с посещением Кизлярского коньячного завода и «Дагестан Стекло Тара», предприятий по производству кизлярских ножей и урбеча, частных мастерских по изготовлению кубачинских серебряных изделий, а также махачкалинского аэропорта.

Отмечается, что всего в регионе функционируют 66 туристских маршрутов. Так, в рамках развития промышленного туризма уже запущена экскурсия на Чиркейскую ГЭС, кроме того, активно развивается туристическая инфраструктура. Например, в Каякентском и Карабудахкентском районах идет строительство туристско-рекреационных комплексов, в Дербенте планируется создание канатной дороги и обустройство набережной.

Ранее в марте озеро Аджи в Каякентском районе Дагестана получило статус особо охраняемой природной территории. Сообщается, что с 2016 года на водоеме стали останавливаться фламинго — в России эта птица не гнездится, однако во время миграций регулярно отмечается в устье реки Волги, в Дагестане, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях.

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Дарья Рыбак
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