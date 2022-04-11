Блогерша нашла способ превратить вещи из секонд-хендов в модную одежду

The Sun: блогерша Эмили показала, как превращает старую одежду в трендовую своими руками

Блогерша нашла способ стильно одеваться в секонд-хендах. Историей Эмили из Манчестера заинтересовалась редакция The Sun.

Юзерша с никнеймом GreenVintagEm призналась, что не покупала новую одежду около двух лет. В указанный период времени девушка приобретала подержанные вещи на благотворительных распродажах и перешивала их в соответствии с актуальными тенденциями. При этом стоимость каждого предмета гардероба не превышала один фунт стерлингов (приблизительно 105 рублей).

В своем TikTok-аккаунте блогерша публикует видеоуроки рукоделия, в которых, в частности, рассказывает, как ушить объемную мужскую рубашку и превратить старые шорты в модный топ. Некоторые вещи она продает на ресейл-платформах по ценам до 25 фунтов стерлингов (приблизительно 2650 рублей). Кроме того, девушка запустила новую рубрику, в которой переделывает вещи своих подписчиков.

Блог Эмили насчитывает более 100 тысяч подписчиков, которые благодарят ее за лайфхаки. «У меня так много старых рубашек мужа! Я хотела от них избавиться, а теперь могу дать им вторую жизнь», «Ты отличный учитель», «Теперь я хочу купить швейную машинку», «Ты так талантлива», — пишут они в комментариях.

Ранее в апреле историк моды Александр Васильев раскрыл способы одеваться стильно и недорого. По словам эксперта, данная тема все чаще волнует женщин в период ограничений и финансовой нестабильности. Телеведущий утверждает, что способность находить модные вещи в секонд-хендах и на распродажах — навык, который следует развивать.