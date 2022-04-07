Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Александр Васильев раскрыл способы одеваться стильно и недорого

Историк моды Александр Васильев посоветовал россиянам одеваться в секонд-хендах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Историк моды Александр Васильев раскрыл простые способы, которые позволят россиянам одеваться стильно и недорого, а также посоветовал обратить внимание на распродажи и секонд-хенды. Рекомендации эксперт опубликовал в своем Telegram-канале.

Телеведущий подчеркнул, что данная тема часто волнует женщин в период финансовых ограничений на фоне нестабильной ситуации в мире. Васильев утверждает, что купить модную одежду по выгодной цене способен каждый и характеризует это как «дар, который можно развивать».

«Не надо бояться секонд-хенда. Вы можете найти там новые вещи, они даже продаются с этикетками. Регулярно посещайте распродажи. И самое главное — никогда не покупайте ультрамодные предметы гардероба, понимая, что их срок годности вот-вот закончится», — советует Васильев. По словам искусствоведа, классика с легким налетом шика — наиболее подходящий стиль для большинства женщин.

Ранее в апреле эксперт назвала шесть самых актуальных трендов из 1980-х годов, которые вернулись в моду в 2022 году. Редактор моды составила список вещей, в числе которых — костюмы в стиле power suits, футболки с надписями, очки «авиаторы».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
В Греции оценили выступление перед парламентом бойцов «Азова»
Мужчина попытался надругаться над посетительницей фастфуда в Москве
Парфюмер назвала самые привлекательные для противоположного пола ароматы
Названы четыре главных разрушающих дружбу причины
Минфин назвал кражей заморозку резервов России за рубежом
Названы актуальные в любое время года модные летние тренды
Вооруженные силы России взяли под контроль приборостроительный завод на Украине
Минобороны заявило о совместной разработке оружия Украиной и НАТО
Олимпийская чемпионка ответила поддержавшему отстранение россиян Клебо
Женщина заказала пиццу в службе спасения и спасла себе жизнь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.