Александр Васильев раскрыл способы одеваться стильно и недорого

Историк моды Александр Васильев посоветовал россиянам одеваться в секонд-хендах

Историк моды Александр Васильев раскрыл простые способы, которые позволят россиянам одеваться стильно и недорого, а также посоветовал обратить внимание на распродажи и секонд-хенды. Рекомендации эксперт опубликовал в своем Telegram-канале.

Телеведущий подчеркнул, что данная тема часто волнует женщин в период финансовых ограничений на фоне нестабильной ситуации в мире. Васильев утверждает, что купить модную одежду по выгодной цене способен каждый и характеризует это как «дар, который можно развивать».

«Не надо бояться секонд-хенда. Вы можете найти там новые вещи, они даже продаются с этикетками. Регулярно посещайте распродажи. И самое главное — никогда не покупайте ультрамодные предметы гардероба, понимая, что их срок годности вот-вот закончится», — советует Васильев. По словам искусствоведа, классика с легким налетом шика — наиболее подходящий стиль для большинства женщин.

Ранее в апреле эксперт назвала шесть самых актуальных трендов из 1980-х годов, которые вернулись в моду в 2022 году. Редактор моды составила список вещей, в числе которых — костюмы в стиле power suits, футболки с надписями, очки «авиаторы».