Названы вернувшиеся в моду из 80-х популярные тренды

The VOU: мини-юбки и кожаные куртки — актуальные тренды, которые вернулись в моду из 80-х

Модный редактор портала The VOU Анна Эскаланте назвала шесть самых актуальных трендов из 80-х, которые вернулись в моду в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка составила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по ее мнению, были в моде в конце прошлого века и вновь обрели популярность в нынешнем году. В частности, в список попали мини-юбки из денима и спандекса, платья с накладными плечами и потертые кожаные куртки с закатанными рукавами.

Помимо этого, Эскаланте считает, что в гардероб стоит добавить костюмы в стиле power suits — комплект из пиджака квадратного силуэта с пышными плечами и широкими брюками. В настоящее время такие модели представлены в линейках брендов Giorgio Armani, Anne Klein и Calvin Klein. Кроме того, среди вернувшихся в моду трендов редактор выделила однотонные футболки с массивными надписями, которые появились в коллекциях модных домов Gucci, Balenciaga и Miu Miu.

Фото: Harry Langdon / Getty Images

Также, согласно материалу, наблюдается высокий спрос на такие аксессуары, как очки «авиаторы» и кружевные перчатки. Отмечается, что последние впервые стали востребованы после выхода клипа Мадонны Like a Virgin в 1980-х. В нынешнем же сезоне они вновь актуальны благодаря Лиззо, Бейонсе и Адель на церемонии вручения премии «Грэмми».

Ранее в апреле редакторы Who What Wear перечислили шесть модных трендов лета 2022 года. В список, например, попали разноцветные пиджаки и платья с яркими цветочными принтами. Помимо этого, широкую популярность обретут сандалии и босоножки на шпильках с тонкими ремешками, шелковые юбки длины миди и плетеные объемные сумки.