ФСИН проверит прославленную скопинским маньяком колонию из-за убийства зека

УФСИН проверит саратовскую ИК, где сидел скопинский маньяк, после убийства заключенного

Управлением ФСИН по Саратовской области начата проверка в исправительной колонии № 4 в Пугачеве. В ней произошло ЧП, в результате которого был убит заключенный, а трое зеков получили ранения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Следственного комитета России, вечером 10 апреля между несколькими осужденными произошел бытовой конфликт. В результате стычки 35-летний мужчина умер от колото-резаных ран груди и шеи, а еще трое осужденных получили ранения. Пострадавшим оказали медпомощь. Следователи возбудили уголовное дело и занялись установлением всех лиц, причастных к убийству и поножовщине.

ИК-4 в Пугачеве прославилась тем, что там отбывал срок скопинский маньяк Виктор Мохов. Он провел там 7-летний срок за похищение и изнасилования двух девушек.