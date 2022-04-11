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ФСИН проверит прославленную скопинским маньяком колонию из-за убийства зека

УФСИН проверит саратовскую ИК, где сидел скопинский маньяк, после убийства заключенного
Начало событий в новости СКР возбудил дело после убийства заключенного в саратовской колонии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Управлением ФСИН по Саратовской области начата проверка в исправительной колонии № 4 в Пугачеве. В ней произошло ЧП, в результате которого был убит заключенный, а трое зеков получили ранения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Следственного комитета России, вечером 10 апреля между несколькими осужденными произошел бытовой конфликт. В результате стычки 35-летний мужчина умер от колото-резаных ран груди и шеи, а еще трое осужденных получили ранения. Пострадавшим оказали медпомощь. Следователи возбудили уголовное дело и занялись установлением всех лиц, причастных к убийству и поножовщине.

ИК-4 в Пугачеве прославилась тем, что там отбывал срок скопинский маньяк Виктор Мохов. Он провел там 7-летний срок за похищение и изнасилования двух девушек.

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Любовь Ширижик
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