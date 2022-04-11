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СКР возбудил дело после убийства заключенного в саратовской колонии

СКР возбудил и расследует уголовное дело по убийству заключенного в саратовской колонии

Фото: СК РФ по Саратовской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил и расследует уголовное дело после убийства заключенного в саратовской колонии. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе управления СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, вечером 10 апреля между несколькими осужденными произошел бытовой конфликт. В результате стычки 35-летний мужчина умер от колото-резаных ран груди и шеи, а еще трое осужденных пострадали — у них подобные раны. Пострадавшим оказали медпомощь, следователи возбудили уголовное дело и устанавливают всех лиц, причастных к убийству и поножовщине.

Ранее Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщил, что планирует посетить 30 колоний и СИЗО в регионах страны и проверить информацию о применении насилия к осужденным.

Также сообщалось, что в Иркутской области завершено расследование четырех уголовных дел по пыткам в исправительных учреждениях — правоохранители допросили около тысячи человек, их показания были неоднократно проверены.

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Леонид Микуляк
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