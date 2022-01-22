В СПЧ сообщили о проверке 30 колоний и СИЗО в России

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планирует посетить 30 колоний и СИЗО в разных регионах России. В некоторых из исправительных учреждений Совет проверит информацию о применении насилия к осужденным. Об этом «Интерфаксу» сообщил член СПЧ Андрей Бабушкин.

По словам собеседника агентства, Совет намерен посетить четыре учреждения в Можайске Московской области, исправительную колонию (ИК) №6 в Липецке, ИК-3 в Рязани, ИК-6 и СИЗО-1 в Тверской области. Помимо того, группа рассчитывает проверить несколько учреждений в Кировской области: ИК-6, лечебное исправительное учреждение (ЛИУ) №12 и СИЗО-2.

«В Мордовию повторная поездка, планируем посетить ИК-1, ЛИУ-19 и ИК-18. Затем [состоится проверка исправительных учреждений] в Иркутской области», — сказал Бабушкин. В вышеперечисленных учреждениях, как уточнил член СПЧ, присутствуют различные нарушения. В некоторых из них группа намерена проверить сообщения о физическом насилии к осужденным.

Бабушкин добавил, что у группы есть информация о нарушениях в ИК-3 в Рязанской области — колонии для бывших работников судов и правоохранительных органов. «У нас есть информация, что у некоторых из этих людей там возникают различные проблемы не в тюремной системе. Они возникают у них по месту жительства, с их служебным жильем», — рассказал член Совета. Уточняется, что СПЧ попросил ФСИН согласовать посещения.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с «тоталитарной системой» из омской колонии №7 за ноябрь 2021 года. В ролике показано, что заключенные молча сидят в одном из помещений колонии. Встать они могут только после приказа и если к ним заходит работник ведомства. Как сообщил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, подобные меры в исправительных учреждениях применяют «под угрозой пыток и применения изнасилований».

В октябре 2021 года Осечкин сообщил о получении более 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, подтверждающих системный характер пыток заключенных в российских колониях, СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей. На кадрах были показаны изнасилования заключенных и издевательства над ними.

В декабре президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал информацию о пытках в колониях и СИЗО. Глава государства сообщил, что по факту издевательств над заключенными возбуждено 17 уголовных дел и уволено более десяти человек. Президент также пообещал разобраться в этом вопросе.