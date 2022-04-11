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Ватикан отреагировал на материалы СПЧ о преступлениях ВСУ

Ватикан принял к сведению материалы СПЧ о преступлениях ВСУ против гражданского населения

Фото: Alexandre Guillaumot / imago-images.de / Globallookpress.com

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России получил реакцию Ватикана на отправленные материалы о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) против гражданского населения. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В ответе Апостольской нунциатуры сказано, что «содержащаяся в письме информация с должным вниманием принята к сведению».

В СПЧ также обратили внимание на недавнее интервью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина католическому агентству Aci Stampa, в котором он осудил поставки оружия на Украину.

5 апреля сообщалось, что СПЧ отправил в зарубежные организации информацию о преступлениях ВСУ против мирных жителей Донбасса и Украины. Там указали, что это уже третья часть обобщенных материалов, она включает фотографии и видеодоказательства неправомерных действий украинских военных.

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Варвара Кошечкина
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