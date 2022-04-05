СПЧ отправил в ООН новые данные о преступлениях ВСУ против мирных жителей

СПЧ сообщил об отправке в ООН данных о преступлениях ВСУ против мирных людей

Совет по правам человека (СПЧ) направил в зарубежные организации информацию о преступлениях нацбатальонов и Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Донбасса и Украины. Среди получателей сведений указаны Организация объединенных наций (ООН), Совет Европы, Европарламент, посольства иностранных государств и зарубежные журналисты. Об этом СПЧ сообщил в Telegram-канале.

В Совете по правам человека указали, что это уже третья часть обобщенных материалов с информацией о событиях на Украине. Она включает фотографии и видеодоказательства неправомерных действий украинских военных, утверждают в СПЧ. Также глава организации Валерий Фадеев в сопроводительном письме обратил внимание на распространение на Западе фейков о действиях России в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Вопиющими примерами стали растиражированные на Западе сообщения о мнимой бомбардировке роддома в Мариуполе и якобы имевшем место расстреле мирных жителей города Бучи. Совет обращает внимание на то, что распространение в информационном пространстве столь очевидных фейков в нынешних непростых условиях никак не способствует поиску мирных путей разрешения конфликта и ведет лишь к дальнейшему нагнетанию напряженности Валерий Фадеев глава СПЧ

СПЧ отправил в международные организации и иностранные государства фото с места удара ракеты «Точка-У» по жилым районам Макеевки, комментарии очевидцев из Мариуполя о действиях батальона «Азов», изображения погибшей женщины со следами пыток.

«Все "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского ТВ. На представленной общественности видеозаписи некоторые тела шевелят руками и даже меняют позы», — сказано в материалах, которые отправил Совет по правам человека.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал сообщения о преступлениях российских солдат против мирных жителей расположенного под Киевом города Буча фейками, которые активно распространяют на Западе. По его словам, такие сообщения создаются с целью «расчеловечивания» не только российских военных, но и образа России в целом.

3 апреля власти Киева и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в украинской Буче. На распространяемых кадрах были видны трупы людей.