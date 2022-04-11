Российские военные рассказали о захвате новых танков у ВСУ

Минобороны заявило о захвате ВС России новых танков ВСУ под Изюмом

В Изюмском районе Харьковской области Украины российским военным достались абсолютно новые танки ВСУ. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

На распространенном военным ведомством видео военнослужащий — командир танковой роты по имени Тимур — сообщил, что украинские военные отказались вести бой, подняли пушки вверх, и российским солдатам удалось захватить их технику без повреждений.

«Увидев нас (российских солдат), они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было. (...) У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь», — рассказал российский солдат.

Он также выразил уверенность, что украинские военнослужащие больше не хотят сопротивляться и готовы массово сдаваться.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что окончание операции зависит от согласия президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия. 25 марта Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий