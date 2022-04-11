Кремль завел канал в Telegram

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о создании Telegram-канала Кремля

Кремль завел Telegram-канал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что официальный канал Кремля в Telegram называется «Кремль. Новости». Логотип канала представляет собой герб России в виде двуглавого орла на темно-синем фоне. По словам официального представителя Кремля, страница будет дублировать информацию с сайта.

Канал Кремля в Telegram был создан в понедельник, 4 апреля. Первая публикация появилась на аккаунте 7 апреля. Однако аккаунт еще не верифицирован.

Ранее 16 марта стало известно, что канал в Telegram завел заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Отмечалось, что аккаунт был сразу верифицирован и получил соответствующую пометку — синюю галочку. В своем первом посте он подчеркнул, что «ресурс общения оказался востребован в большей степени, чем скомпрометировавшие себя известные social media».