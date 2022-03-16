Дмитрий Медведев завел канал в Telegram

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев завел канал в мессенджере Telegram

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев завел официальный канал в мессенджере Telegram.

Аккаунт верифицирован и получил соответствующую пометку — синюю галочку. На данный момент в нем не опубликовано ни одного сообщения.

Ранее помощник Медведева Олег Осипов сообщил, что политик отказался от использования продуктов группы Meta, в которую входят Instagram Facebook и WhatsApp. Такое решение зампредседателя было принято из-за антироссийской позиции руководства компании.