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Во Франции раскрыли угрозу для Европы из-за санкций против России

Monde diplomatique: санкции Запада против России неэффективны и грозят войной в Европе

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Во Франции раскрыли угрозу для Европы из-за санкций Запада против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Monde diplomatique.

Авторы статьи Элен Ришар и Анн-Сесиль Робер пишут, что признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) доказывает провал западной санкционной политики последних восьми лет.

Также в материале говорится, что принятые ограничительные меры вряд ли увенчаются успехом, поскольку такие шаги и ранее никогда не были успешными, даже если применялись к не таким мощным государствам, как Россия. «Признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса <...> демонстрирует провал санкционной политики Запада, проводимой на протяжении последних восьми лет», — высказали мнение авторы.

Международная политика ультиматумов, которые подталкивают к принятию ответных мер, показала свою неэффективность и опасность, считают публицисты. «Будучи жалкой заменой дипломатии, спираль односторонних мер теперь грозит привести к войне в Европе», — предположили Ришар и Робер.

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Ранее в апреле председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что единственной возможностью предотвратить специальную операцию России на Украине было прямое военное вмешательство Вашингтона. «А это, считаю, грозило бы вооруженным конфликтом с Россией, и я бы, разумеется, таких рекомендаций не дал», — подчеркнул генерал Марк Милли.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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