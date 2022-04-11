В Калининградской области запустят экскурсионный ретропоезд

Из Калиниграда в Багратионовск запустят железнодорожные туры на экскурсионном ретропоезде

В Калининградской области к началу лета возобновят железнодорожные туры на экскурсионном ретропоезде. Об этом сообщает портал Kgd.ru.

По словам главы областного туристского информационного центра Галины Офицеровой, поезд запустят по маршруту Калининград — Багратионовск. Туристам предложат проехаться на паровозе ЭР 791-94, который изготовили на Брянском паровозостроительном заводе в 1951 году.

«В этом году у нас возобновятся РЖД-туры на ретропоезде. Я думаю, что к маю-июню мы уже запустим ретроэкскурсии. Они в прошлом году у нас были, а в этом году разрабатываются новые направления», — рассказала Офицерова.

Ранее стало известно, что в Калининграде с 1 по 7 мая пройдет Третий международный кинофестиваль «Край света. Запад» — площадкой для мероприятия станет кинотеатр «Заря». Ключевой тема фестиваля будет важность семьи в сложные периоды, необходимость взаимной поддержки и доверительного разговора между родителями и взрослеющими детьми.