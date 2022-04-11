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В Калининградской области запустят экскурсионный ретропоезд

Из Калиниграда в Багратионовск запустят железнодорожные туры на экскурсионном ретропоезде

Фото: отдел корпоративных коммуникаций КЖД

В Калининградской области к началу лета возобновят железнодорожные туры на экскурсионном ретропоезде. Об этом сообщает портал Kgd.ru.

По словам главы областного туристского информационного центра Галины Офицеровой, поезд запустят по маршруту КалининградБагратионовск. Туристам предложат проехаться на паровозе ЭР 791-94, который изготовили на Брянском паровозостроительном заводе в 1951 году.

«В этом году у нас возобновятся РЖД-туры на ретропоезде. Я думаю, что к маю-июню мы уже запустим ретроэкскурсии. Они в прошлом году у нас были, а в этом году разрабатываются новые направления», — рассказала Офицерова.

Ранее стало известно, что в Калининграде с 1 по 7 мая пройдет Третий международный кинофестиваль «Край света. Запад» — площадкой для мероприятия станет кинотеатр «Заря». Ключевой тема фестиваля будет важность семьи в сложные периоды, необходимость взаимной поддержки и доверительного разговора между родителями и взрослеющими детьми.

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Мария Гейн
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