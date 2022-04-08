В Калининграде пройдет международный кинофестиваль «Край света. Запад»

Третий международный кинофестиваль «Край света. Запад» пройдет в Калининграде с 1 по 7 мая

В Калининграде с 1 по 7 мая пройдет Третий международный кинофестиваль «Край света. Запад» — площадкой для мероприятия станет кинотеатр «Заря». Об этом сообщает ТАСС.

Зрителям представят основную программу и несколько специальных. Список кинокартин организаторы огласят позже, однако все они будут освещать темы важности семьи в сложные периоды, необходимости взаимной поддержки и доверительного разговора между родителями и взрослеющими детьми.

Участников кинофорума будут оценивать сразу два жюри. Первое состоит из победителей творческого конкурса среди школьников 12-17 лет, второе — из педагогов калининградских школ.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге с 1 по 7 августа состоится Первый международный фестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая». В организации принимают участие команда киностудии, уральские кинематографисты и опытные организаторы, а также продюсеры международных кинофестивалей.