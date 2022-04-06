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В Екатеринбурге пройдет международный фестиваль кинодебютов

Международный фестиваль кинодебютов «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге с 1 по 7 августа

Фото: Luke Witter / Unsplash

Первый международный фестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая» захотели провести в Екатеринбурге с 1 по 7 августа 2022 года. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря «Свердловской киностудии» Елену Князеву сообщает ТАСС.

Собеседница агентства уточнила, что в организации культурного события принимают участие команда киностудии, уральские кинематографисты и опытные организаторы, а также продюсеры международных кинофестивалей. По данным генерального продюсера Свердловской киностудии Ольги Ерофеевой-Муравьевой, подготовка к фестивалю уже стартовала — специалисты уже проводят отбор экспертов для работы на площадках и трудятся над составлением сметы.

Генпродюсер киностудии отметила, что в программу фестиваля планируют включить игровые и документальные фильмы, а также анимационные картины. «Во время фестиваля пройдут два конкурса дебютных фильмов: международный и российский, также собираем деловую программу. Мы очень надеемся, что получится провести лабораторию для молодых актеров: собрать талантливых звездочек из театров и научить их специфике работы в кино», — передала слова Ерофеевой-Муравьевой пресс-секретарь.

Организаторы фестиваля рассказали, что ждут заявок не только со всей России, но и из стран ближнего зарубежья. «У нашего фестиваля очень хорошие предпосылки к тому, чтобы он стал по-настоящему значимым мероприятием, потому что таких масштабных фестивалей для дебютантов нет не только в РФ, но и во всей Евразии», — заявила директор фестиваля Анастасия Безрук.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Дикая Мята. GREEN» анонсировал новых участников. Организаторы мероприятия отметили, что, исходя из динамики продаж, билеты на первый уик-энд, «Дикую Мяту. GREEN», закончатся уже в середине апреля.

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Варвара Кошечкина
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