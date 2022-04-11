Юдашкин пообещал обучить дизайну по учебнику за пять тысяч рублей

На сайте Валентина Юдашкина продадут гид для дизайнеров за 5 тысяч рублей со скидкой

В сети за пять тысяч рублей продается разработанный под руководством российского модельера Валентина Юдашкина учебник для дизайнеров. Данная информация появилась на сайте проекта художника «Академия моды».

Согласно описанию, данное пособие, предназначенное для самостоятельного изучения, позволит его владельцу разобраться в «креативе и дизайне одежды и аксессуаров» и создать коллекцию нарядов по плану, которым пользуются престижные Дома моды.

Кроме того, было отмечено, что в России указанный гид является эксклюзивным учебным пособием, адресованным как профессионалам, так и начинающим модельерам. Известно, что он состоит из 60 страниц в электронном виде, которые обещают прислать на веб-почту в течение дня после оплаты. При этом цена пособия со скидкой составляет 4990 рублей вместо 9990 рублей, сообщается на сайте.

В марте стало известно, что российского модельера Валентина Юдашкина отстранили от участия в Неделе высокой моды в Париже из-за ситуации на Украине. По словам главы федерации Ральфа Толедано, организаторы решили проверить позицию Юдашкина и выяснили, что он не высказывался против российской спецоперации на Украине. «Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как и другие художники. Это было не так. Я им сказал: уберите его немедленно», — подчеркнул Толедано.