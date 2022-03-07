Юдашкина отстранили от участия в Неделе высокой моды из-за ситуации на Украине

Российского модельера Валентина Юдашкина отстранили от участия в Неделе высокой моды в Париже из-за ситуации на Украине, он не сможет провести дефиле в онлайн-формате, заявила Федерация высокой моды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France Press.

По словам главы федерации Ральфа Толедано, организаторы решили проверить позицию Юдашкина и выяснили, что он не высказывался против российской спецоперации на Украине.

«Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как и другие художники. Это было не так. Я им сказал: уберите его немедленно», — подчеркнул Толедано.

Он также призвал провести показы на Неделе высокой моды «в более мрачной обстановке» и собрать пожертвования для украинских беженцев.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил уволиться деятелям культуры, которые не поддерживают военную спецоперацию России на Украине. Он подчеркнул, что такие лица, как правило, занимают должности в бюджетных организациях, и призвал их отказаться от получаемых грантов.

Политик также назвал поступок российского дирижера Валерия Гергиева, которого ранее отстранили от работы в Мюнхенской филармонии, примером отношения к своей стране и гражданской ответственности. «Гергиеву сказали: либо ты осудишь военную операцию на Украине, либо должен уйти. Там нейтральная позиция не воспринимается. Он должен был согласиться с тем, что говорит Госдеп. Он не пошел по этому пути, и его уволили», — добавил Володин.

