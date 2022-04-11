Global Times: со времен Второй мировой из-за санкций США умерло больше людей, чем в войнах

Колумнист китайского издания Global Times оценил число неестественных смертей из-за санкций США со времен Второй мировой войны. По его словам, оно превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период.

«Данные показывают, что со времен Второй мировой войны количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Сейчас все больше и больше стран не желают подчиняться политике принуждения США», — считает публицист.

По мнению автора статьи, кризис на Украине отражает стремление Вашингтона к гегемонии и навешиваю ярлыков на незападные страны, которые настаивают на суверенной внешней политике. Так, Белый дом пытается оказывать давление на Китай, Индию и другие страны с независимой позицией в отношении России.

Ранее международный обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Ким Мен Чхоль отреагировал на санкции США в отношении России. «США и другие страны Запада в конечном счете сами проиграют из-за кампании по дискредитации России и санкций против Москвы», — отметил северокорейский журналист.