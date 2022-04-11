Полковника ФСИН заключили под стражу по делу о взятке

В Волгограде суд арестовал полковника УФСИН Курсекова по подозрению в получении взятки

Замначальника исправительного центра №1 управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Волгоградской области полковника Виталия Курсекова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает KP.RU.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками собственной безопасности ФСИН, уточнили в региональном управлении ведомства.

7 апреля Центральный районный суд Волгограда избрал Курсекову меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Ленте.ру в объединенной пресс-службе судов области. Срок ареста установлен до 21 мая.

С ним в настоящий момент проводятся следственные действия.

В исправительном центре УФСИН отбывают наказание осужденные, которым суд назначил исправительные работы.