Минобороны прокомментировало вопрос безопасности иностранных судов на Украине

Минобороны заявило, что Киев уклоняется от решения вопроса по выходу иностранных кораблей

Киевские власти уклоняются от решения вопроса по безопасному выходу иностранных судов из украинских портов. С таким обвинением выступил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«Киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора», — заявил он.

По словам генерал-полковника, представители Киева на площадке Международной морской организации отказываются обсуждать данный вопрос и демонстративно уходят от диалога.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что власти Украины заблокировали 68 иностранных судов в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный. Он отметил, что некоторые корабли принадлежат Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Дании, Сирии.