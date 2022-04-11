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Минобороны прокомментировало вопрос безопасности иностранных судов на Украине

Минобороны заявило, что Киев уклоняется от решения вопроса по выходу иностранных кораблей

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Киевские власти уклоняются от решения вопроса по безопасному выходу иностранных судов из украинских портов. С таким обвинением выступил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«Киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора», — заявил он.

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По словам генерал-полковника, представители Киева на площадке Международной морской организации отказываются обсуждать данный вопрос и демонстративно уходят от диалога.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что власти Украины заблокировали 68 иностранных судов в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный. Он отметил, что некоторые корабли принадлежат Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Дании, Сирии.

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Никита Абрамов
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