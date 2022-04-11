Командир батальона «Восток» заявил о попытке колонны ВСУ вырваться из Мариуполя

Комбат ДНР Ходаковский заявил о попытке колонны ВСУ вырваться из Мариуполя

Украинские военные нанесли на свою технику опознавательные знаки Донецкой народной республики (ДНР), сформировали колонну и пытались ночью вырваться из Мариуполя. Об этом в своем Telegram-канале заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«В общей сложности порядка тридцати боевых машин, включая самоходки, потянулись нам навстречу, не понимая, что с момента формирования колонны мы уже контролировали с воздуха все его движения», — доложил он. По его словам, противник бросил технику и рассеялся по округе.

Ходаковский подчеркнул, что положение украинских военных становится все безнадежнее. «Видимо, пора забрасывать на пока подконтрольную ему территорию агитки с условиями сдачи — есть информация, что уже многие хотели бы поднять руки, но не знают как», — заключил он.

Ранее бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины, находящаяся в Мариуполе, рассказала, что их ресурсы истощены, а командование бросило их. Солдаты заявляют, что больше месяца воевали без пополнения боеприпасов, еды и воды. «Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады... Пехота вся погибла, и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара», — рассказали они.