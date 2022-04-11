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Женщина выиграла роскошный дом и приняла информацию об этом за шутку

Победительница лотереи Кэтрин Карвардайн не поверила, что выиграла роскошный особняк

Фото: Omaze

Жительница британского города Телфорд, графство Шропшир, приняла за шутку информацию о том, что она выиграла роскошный особняк. Об этом сообщает The Mirror.

59-летняя Кэтрин Карвардайн, в прошлом работавшая медсестрой, купила лотерейный билет за 20 фунтов (две тысячи рублей). Первого апреля, когда женщина и ее муж отдыхали в Италии, к ним домой неожиданно пришли организаторы лотереи. Они сообщили открывшим дверь дочерям Карвардайн, что женщина выиграла роскошный особняк.

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Узнав, что победительницы нет дома, организаторы позвонили Карвардайн по видеосвязи. Первоначально женщина приняла звонок за шутку, которую подстроили ее дети, и не поверила ему. Она была счастлива, когда узнала, что все это правда, и теперь ей действительно принадлежит особняк за три миллиона фунтов (310,7 миллиона рублей).

Новый дом полностью меблирован, и в нем, среди прочего, имеются терраса с видами на озеро, камин, домашний кинотеатр, сауна и спортзал. Кроме него, женщина получит 20 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей) наличными.

Семья намерена оставить дом себе, но пока не собирается туда переезжать. «Мы сдадим его на какое-то время, чтобы получить дополнительный доход, который позволит помогать всем нашим детям и быстрее выплатить ипотеку, — поделилась планами Карвардайн. — Мы даже сможем доделать ремонт в доме, где живем сейчас».

Женщина отметила, что любит свою работу и не хочет бросать ее, даже несмотря на крупный выигрыш.

Ранее сообщалось, что жительница США ошиблась с выбором билета мгновенной лотереи из-за грубияна в супермаркете и выиграла десять миллионов долларов. На выигранные деньги она собирается купить новый дом и основать некоммерческую организацию.

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Алиса Дмитриева
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