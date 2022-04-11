Женщина выиграла роскошный дом и приняла информацию об этом за шутку

Победительница лотереи Кэтрин Карвардайн не поверила, что выиграла роскошный особняк

Жительница британского города Телфорд, графство Шропшир, приняла за шутку информацию о том, что она выиграла роскошный особняк. Об этом сообщает The Mirror.

59-летняя Кэтрин Карвардайн, в прошлом работавшая медсестрой, купила лотерейный билет за 20 фунтов (две тысячи рублей). Первого апреля, когда женщина и ее муж отдыхали в Италии, к ним домой неожиданно пришли организаторы лотереи. Они сообщили открывшим дверь дочерям Карвардайн, что женщина выиграла роскошный особняк.

Узнав, что победительницы нет дома, организаторы позвонили Карвардайн по видеосвязи. Первоначально женщина приняла звонок за шутку, которую подстроили ее дети, и не поверила ему. Она была счастлива, когда узнала, что все это правда, и теперь ей действительно принадлежит особняк за три миллиона фунтов (310,7 миллиона рублей).

Новый дом полностью меблирован, и в нем, среди прочего, имеются терраса с видами на озеро, камин, домашний кинотеатр, сауна и спортзал. Кроме него, женщина получит 20 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей) наличными.

Семья намерена оставить дом себе, но пока не собирается туда переезжать. «Мы сдадим его на какое-то время, чтобы получить дополнительный доход, который позволит помогать всем нашим детям и быстрее выплатить ипотеку, — поделилась планами Карвардайн. — Мы даже сможем доделать ремонт в доме, где живем сейчас».

Женщина отметила, что любит свою работу и не хочет бросать ее, даже несмотря на крупный выигрыш.

Ранее сообщалось, что жительница США ошиблась с выбором билета мгновенной лотереи из-за грубияна в супермаркете и выиграла десять миллионов долларов. На выигранные деньги она собирается купить новый дом и основать некоммерческую организацию.