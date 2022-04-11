Граждане США смогут выбирать пол «X» при оформлении паспорта с 11 апреля

Граждане США с понедельника, 11 апреля, смогут при подаче заявки на оформление паспорта указывать в графе пол помимо «мужского» и «женского» также «X». Об этом сообщает РИА Новости.

Первым гражданином Соединенных Штатов, который получил паспорт с отметкой о гендере «X» стал Дана Ззиим — интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью. Ззиим шесть лет добивался у Госдепартамента США возможности получения «правильного» паспорта.

На сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда стран, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.

О планах американской администрации по введению третьего гендера для документов стало известно летом 2021 года. Тогда госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что этот шаг призван гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества.

