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Власти России решили повременить с главным козырем против уходящих компаний

«Известия» заявили о приостановке законопроекта о внешнем управлении в инокомпаниях

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Власти России решили повременить с принятием законопроекта, который предполагает внешнее управление в иностранных компаниях, уходящих из страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

Инициатива появилась еще в начале марта: внешнее управление намеревались вводить, если иностранцы перестают руководить компанией или действуют так, что это может привести к прекращению деятельности. Внешний управляющий, которого может определить или корпорация ВЭБ, или Агентство по страхованию вкладов, имеет право принять решение о создании новой компании на основе иностранного актива или запустить банкротство.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ 9 марта, но он до сих пор не внесен даже в правительство. Один из собеседников отметил, что многие компании, закрывшие свои магазины или рестораны, не разрывают договоров об аренде и платят зарплаты. Еще один источник издания объяснил, что сейчас не время обострять ситуацию, вынимая «главный козырь»: пока у зарубежных предприятий есть желание выполнять обязательства перед работниками, столь серьезный механизм можно отложить.

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Представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предположил в разговоре с «Известиями», что разработка законопроекта оказалась на паузе, потому что появилось понимание: «мы вряд ли сможем управлять компаниями так, как это делали собственники».

Он напомнил, что работа компаний настроена на определенную логистику, поставки сырья из-за рубежа, использование определенных технологий. «Если это разрушить, то ничего не выйдет, мы не сможем сделать гамбургер по цене, которую ставил "Макдоналдс"», — отметил он.

Иностранные компании стали сообщать об уходе из России после начала военной операции на Украине, объявленной президентом Владимиром Путиным, и последовавших за этим решением санкций. Речь, как правило, шла о приостановке работы. Ряд организаций отмечал, что продолжит платить зарплату сотрудникам. Путин в отношении собирающихся закрывать производство компаний 10 марта призывал «действовать решительно», вводя внешнее управление и «передавая потом эти предприятия тем, кто работать хочет».

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Платон Щукин
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