В Приморье запустили проект в честь юбилея известного путешественника

В Приморье создали проект в честь юбилея путешественника Владимира Арсеньева

В Приморье запустили просветительский проект «Я знаю, кто это! А ты знаешь?» в честь 150-летнего юбилея со дня рождения известного ученого и путешественника Владимира Арсеньева. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

Автором проекта стала министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова. По ее словам, идея о создании пришла к ней после просмотра телепередачи, в ходе которой журналисты интересовались у молодежи, знает ли она что-нибудь об Арсеньеве.

«К сожалению, многие говорили, что не знают. Решила подумать над тем, как исправить ситуацию. Так и пришла идея — создать небольшой вирусный ролик, на котором бы об Арсеньеве говорила сама молодежь», — рассказала Бронникова.

К созданию ролика подключился Центр содействия развитию молодежи. Для эффективного распространения авторы сделали стикеры, значки и открытки с изображением Арсеньева. На них размещен QR-код с вопросом «Я знаю, кто это! А ты знаешь?».

Ранее в марте в Приморском крае запустили инициативу по популяризации здорового образа жизни. Проект направлен на вовлечение граждан в мероприятия и программы по защите природы. Речь идет о тематических мастер-классах, конкурсах, лекториях, акциях и субботниках по очистке водных объектов и высадке деревьев.