В Кабардино-Балкарии впервые расчистят русло реки близ Эльбруса

В Кабардино-Балкарии проведут работы по расчистке русла реки Баксан

В Кабардино-Балкарии впервые проведут работы по расчистке русла реки Баксан близ Эльбруса. Об этом сообщил порталу «Это Кавказ» министр природных ресурсов и экологии республики Ильяс Шаваев.

«В 2017-2018 годах, когда сошли селевые потоки, очень много деревьев, корчехода было вынесено в пойму реки. Видно, как русло реки занесено и селевыми наносами, и поваленными деревьями, это очень сильно мешает течению», — рассказал Шаваев.

По его словам, расчистка русла пройдет на участке длиной 13 километров от поселка Эльбрус до поселка Верхний Баксан в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», в которой регион принимает участие впервые.

Предполагается, что основная часть работ начнется уже в 2022 году и завершится в течение трех лет. На реализацию проекта за это время планируют направить порядка 245 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов.

В марте сообщалось, что российское правительство поддержит реализацию проектов по оздоровлению и очистке русла реки Терек, которыми планируют заняться в Дагестане. Всего на эти цели из федерального бюджета направят 176 миллионов рублей.

