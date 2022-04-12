Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Кабардино-Балкарии впервые расчистят русло реки близ Эльбруса

В Кабардино-Балкарии проведут работы по расчистке русла реки Баксан

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Кабардино-Балкарии впервые проведут работы по расчистке русла реки Баксан близ Эльбруса. Об этом сообщил порталу «Это Кавказ» министр природных ресурсов и экологии республики Ильяс Шаваев.

«В 2017-2018 годах, когда сошли селевые потоки, очень много деревьев, корчехода было вынесено в пойму реки. Видно, как русло реки занесено и селевыми наносами, и поваленными деревьями, это очень сильно мешает течению», — рассказал Шаваев.

По его словам, расчистка русла пройдет на участке длиной 13 километров от поселка Эльбрус до поселка Верхний Баксан в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», в которой регион принимает участие впервые.

Предполагается, что основная часть работ начнется уже в 2022 году и завершится в течение трех лет. На реализацию проекта за это время планируют направить порядка 245 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов.

В марте сообщалось, что российское правительство поддержит реализацию проектов по оздоровлению и очистке русла реки Терек, которыми планируют заняться в Дагестане. Всего на эти цели из федерального бюджета направят 176 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о возобновлении лунной программы России
Журналисты назвали замену белому свадебному платью
Депутат Госдумы предложил конфисковать и национализировать YouTube
Корова родила теленка с двумя головами и шестью ногами
Французский гигант нашел способ ускорить процесс отказа от российского газа
Россиянам облегчили процесс въезда в Египет
Лукашенко заявил о высочайшей степени доверия со стороны России
В Москве недосчитались элитного жилья
Послу Украины не дали выступить перед парламентом африканской страны
Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов сериала «Во все тяжкие»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.