Минфин прокомментировал информацию о дефолте России по евробондам

Глава Минфина Силуанов опроверг публикацию CNN о дефолте по евробондам

Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам, информация CNN не соответствует действительности, сообщается на сайте Минфина.

Дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. «Ни о том, ни о другом речи в случае с Россией не идет», — прокомментировал ситуацию глава Минфина Антон Силуанов. У страны достаточно денег для своевременного обслуживания и погашения всех своих обязательств, заверил Минфин.

«Неправомерные действия американских банков и правительства США, остановивших проведение платежей России в валюте заблокировали получение причитающихся выплат части иностранных инвесторов», — отметили в министерстве. Чтобы защитить права инвесторов, зарезервированы необходимые суммы в рублях в российском депозитарии. В Минфине также считают, что препятствия для погашения и обслуживания госдолга в иностранной валюте созданы искусственно.

Ранее рейтинговое агентство S&P заявило, что Россию ожидает дефолт по внешнему долгу, поскольку она предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах. В агентстве считают, что это равносильно «выборочному дефолту».

Глава Минфина Антон Силуанов пригрозил, что Россия обратится в суды в случае объявления Западом стране дефолта по неисполнению обязательств по евробондам.