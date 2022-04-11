Силуанов пригрозил судами Западу в случае объявления дефолта

Глава Минфина Силуанов заявил, что РФ обратится в суды в случае объявления Западом дефолта

Глава Минфина Антон Силуанов пригрозил, что Россия обратится в суды в случае объявлении Западом стране дефолта по неисполнению обязательств по евробондам. Об этом он заявил в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности Антон Силуанов министр финансов России

По словам министра, были предприняты «все необходимые действия» для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Как считает глава Минфина, западные страны пытаются нанести удар по репутации РФ и хотят довести страну до дефолта.

Если есть возможность каким-то образом ограничить активность наших предпринимателей, причинить вред нашим людям, нанести ущерб имиджу страны, а дефолт — это удар по имиджу страны как надежного заемщика, Запад будет всеми силами стараться реализовать это Антон Силуанов министр финансов России

Выплаты по внешнему долгу

В марте иностранные рейтинговые агентства, в частности Fitch, предполагали, что дефолт мог наступить еще несколько недель назад (с официальным объявлением через месяц). Однако тогда Россия смогла использовать валюту для выплат по внешнему госдолгу. Возможность для этого Москве предоставили США, которые сделали исключение для операций по обслуживанию госдолга.

Как заявлял глава Минфина Антон Силуанов, возможность выполнить обязательства по госдолгу в иностранной валюте не зависит от России, а сами средства у страны есть. Позже в интервью газете «Известия» он подчеркнул, что Россия показала себя как надежного заемщика и выполняет все свои обязательства по внешнему долгу.

Он заверил, что Москва расплачивается в той валюте, в которой производила заимствования, — в долларах. Он отметил, что ситуацию усложнили заморозки валютных счетов министерства и золотовалютных резервов Центробанка (ЦБ).

«Искусственный» дефолт

Оценивая вероятность реального дефолта в России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для этого нет никаких оснований, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно.

Теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная ситуация. Никаких оснований для реального дефолта нет даже и рядом Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Представитель Кремля также заявил, что если Запад будет блокировать платежи по евробондам в валюте, то Москва будет оплачивать их в рублях.

Прогнозы

Согласно прогнозу Всемирного банка (ВБ), ВВП России сократится на 11,2 процента в 2022 году из-за санкций и сокращения внутреннего спроса. Ранее Центробанк публиковал результаты консенсус-прогноза экономистов, согласно которому падение ВВП по итогам 2022 года может составить восемь процентов.

По российской экономике будет нанесен очень сильный удар, и в 2022 году надвигается глубокая рецессия. Как ожидается, ВВП сократится на 11,2 процента, при этом в последующие два года будет мало восстановления. Домохозяйства будут глубоко затронуты кризисом, и, согласно прогнозу, дополнительно 2,6 миллиона человек окажутся за национальной чертой бедности Всемирный банк

Вместе с тем заместитель министра экономического развития России Илья Торосов в беседе с «Известиями» не исключил, что экономика страны уже через год может вернуться к уровням конца 2021 года даже в условиях жестких санкций.

Дефолта не будет. У нас есть запас с точки зрения долга. Через год мы можем уже вернуться к итогам 2021 года. Даже с такими жесткими санкциями Илья Торосов замминистра экономического развития России

По подсчетам специалистов Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП), для спасения российской экономики и поддержания ее на плаву в условиях санкций в 2022 году необходимы бюджетные четыре триллиона рублей, что равно трем процентам ВВП за прошлый год. 1,3 триллиона рублей следует направить на поддержку доходов населения, 650 миллиардов — на госпотребление, еще два триллиона — на бюджетные инвестиции. Аналитики считают, что реализация такого плана позволит не допустить слишком резкого провала экономики.

Курс рубля

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что укрепление рубля после снижения его курса было ожидаемым. Он указал, что в настоящее время платежный баланс сильный. «Мы экспортируем по прежним объемам энергоресурсов, а в условиях ограничения импортных поставок импорт снизился. Счет текущих операций профицитный, выше обычного значения в пять-шесть раз», — сказал глава Минфина.

Как считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар. По его оценке, что такой курс выгоден для Минфина, поскольку создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров.

В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал вероятным возврат курса к 90-100 рублей за доллар на следующей неделе. Он пояснил, что в последние недели укрепление рубля было чрезмерным, поскольку в результате реализации валютных ограничений с рынка исчезло много крупных участников, в основном покупателей иностранной валюты.