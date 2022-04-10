Россия расплатится по госдолгу в валюте

Министр финансов Силуанов заявил о выполнении Россией обязательств по внешнему долгу

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия показала себя как надежного заемщика и выполняет все свои обязательства по внешнему долгу. Об этом министр финансов рассказал в интервью «Известиям».

Силуанов заверил, что Москва расплачивается в той валюте, в которой производила заимствования, — в долларах. Он отметил, что ситуацию усложнили заморозки валютных счетов министерства и золотовалютных резервов Центробанка (ЦБ).

В конце марта стало известно, что Россия смогла использовать валюту для выплат по внешнему госдолгу, несмотря на санкции. Утверждалось, что источником долларовых платежей были замороженные валютные резервы российского ЦБ. После заморозки валютных активов ЦБ Минфин выплатил держателям своих долларовых облигаций уже почти 300 миллионов долларов.

Ранее в Кремле допустили «искусственный» дефолт в России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, оснований для реального дефолта в России нет, однако теоретически такая ситуация может быть создана искусственно. Минфин подтверждал спасение России от дефолта по госдолгу.