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Минфин подтвердил спасение России от дефолта по госдолгу

Минфин сообщил о полной выплате купонов по еврооблигациям
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Минфин в сообщении на официальном сайте подтвердил проведение выплат по купону государственных еврооблигаций в полном объеме, что позволило спасти страну от дефолта по госдолгу.

«Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году
(ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32) в общей сумме 117,2 миллиона долларов США получены платежным агентом по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)», — говорится в сообщении.

17 марта ведомство сообщало о выплате купонного дохода по долларовым еврооблигациям, однако позднее заявило, что платежный агент еще не подтвердил получение средств.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что у правительства есть сомнения по поводу возможности в полном объеме обслуживать внешний (номинированный в иностранной валюте) госдолг, поскольку предназначенная для этого часть золотовалютных резервов Центробанка оказалась заморожена в рамках введенных в отношении России санкций. В связи с этим ведомство приняло временный порядок обслуживания внешнего госдолга в рублях по рыночному курсу на дату платежа.

Позднее Минфин США заявил, что операции в рамках обслуживания российских суверенных еврооблигаций попадают под действие специальной лицензии, и их проведение возможно в полном объеме.

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Платон Щукин
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